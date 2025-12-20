В Одесской области развернули более 660 Пунктов несокрушимости: работают спасатели из 12 регионов Украины. Фото и видео

Правительство Украины присоединилось к ликвидации последствий последних российских обстрелов Одесской области. Прежде всего чиновники сконцентрировались на ликвидации последствий разрушения российскими захватчиками основного моста, который соединяет Одессу и Измаил. Сейчас обеспечено альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона, к работе привлечены все профильные службы.

За координацию всех соответствующих действий ответственным назначен вице-премьер Алексей Кулеба, сообщила премьер Юлия Свириденко. Сейчас в Одесской области работают спасатели из 12 регионов Украины, развернуто более 660 "Пунктов несокрушимости", добавил глава МВД Игорь Клименко.

Работа правительства

Сейчас регион обеспечен "всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности", отметила глава Кабмина. Юлия Свириденко заверила, что из-за событий в Одесской области "ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет".

"Упрощаем условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса. Обеспечиваемстабильную работу банковской и платежной систем", – сообщила премьер.

Работа спасателей

В Одесской области работают спасатели ГСЧС из 12 регионов Украины. Это "быстрое решение, чтобы помочь области пройти сложный период после целенаправленных атак врага", отметил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, "ситуация с электро-, водо- и теплоснабжением непростая", но "работа служб – скоординирована и контролируемая".

"ГСЧС и полиция работают вместе, помогают поддерживать жизнедеятельность громад, помогают людям с самым необходимым. По области развернули более 660 "Пунктов несокрушимости", работают мобильные кухни ГСЧС, спасателями организован подвоз питьевой и технической воды. На улицах – больше полицейских патрулей", – отчитался министр.

Связь в Одесской области

Игорь Клименко отметил, что сейчас в области есть мобильная связь, она "работает на резервном питании".

Тем не менее министр МВД призвал людей "обязательно скачать приложение 112 Ukraine". Дело в том, что с помощью этого приложения можно вызвать экстренные службы даже без мобильного сигнала (если есть Wi-Fi).

Также Клименко призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время опасности находиться в укрытиях.

Направление на Измаил

В свою очередь глава Одесской ОГА Олег Кипер отчитался, что 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, "чтобы избежать транспортного коллапса на границе".

"Движение гражданского автотранспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом. ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы", – рассказал Кипер.

По его словам, местные власти, понимая, что такое может произойти, готовилась ко всем возможным критическим сценариям заранее. Поэтому в южных районах Одесской области уже сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам.

Также регионы области "обеспечены достаточным количеством продуктов питания и горючего", "в банкоматах есть наличные средства, а пенсии доставляются людям вовремя".

Кипер призвал людей "сохранять спокойствие" и заверил, что "мост будет восстановлен".

Что предшествовало

18 декабря в Одесской области российский ударный беспилотник поразил гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. В машине находилась женщина с тремя детьми, мать погибла от тяжелых травм, детей госпитализировали. Происшествие произошло днем, когда транспорт двигался по направлению через Днестровский лиман.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 19 декабря, российские войска снова нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки семь человек погибли, еще 15 были ранены.

Этому предшествовали две воздушные атаки, которые состоялись 18 (вечером) и 19 декабря (утром).

