Вступления Украины в ЕС придется ждать несколько лет: Стефанишина раскрыла сроки

Начало официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе (ЕС) не означает, что процесс вступления завершится быстро. Выполнить все требования Украина рассчитывает только к 2030 году.

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Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, которая возглавляет украинскую делегацию на Межправительственной конференции Украина – ЕС. Сроки, по данным DW, были озвучены перед началом конференции.

"Это исторический момент для всех нас, знаменующий собой новую веху в наших отношениях. Переговоры о вступлении, которые мы начинаем сегодня, будут суровыми и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решительность и самоотдачу", – заявила в свою очередь глава европейской делегации, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.

Так, чтобы успешно завершить этап переговоров с ЕС Украина должнавнедрить изменения в соответствии с 33 разделами в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. В связи с этим Украине предстоит провести немало реформ в различных сферах – от антикоррупционной до налоговой.

Насколько быстро удастся выполнить все условия, точно неизвестно. Но опыт других стран показывает, что весь механизм вступления занимает не менее 5-8 лет, что в целом соответствует прогнозу Стефанишиной.

Формально до членства Украины в ЕС осталось три шага. Это:

заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;

ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз 25 июня начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа евроинтеграции Украины, который, впрочем, может затянуться.

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