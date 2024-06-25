ЄС официально начал переговоры о вступлении Украины: что это значит и какие шаги будут дальше

Европейский Союз (ЕС) 25 июня в 16:30 по киевскому времени начал переговоры о вступлении в блок Украины. Это означает фактический старт нового этапа вступления Украины в ЕС. Для его завершения понадобится внедрить изменения в соответствии с 33 разделами в шести кластерах, определенных переговорной рамкой. В связи с этим Украине предстоит провести немало реформ в различных сферах – от антикоррупционной до налоговой.

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Начало переговоров подтверждают премер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава делегации Украины вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и глава делегации ЕС, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, свидетельствует трансляция на сайте Совета ЕС. Старт процедуры предусматривает:

создание Межправительственной конференции – это орган, который и будет вести переговоры, на конференции ЕС представляет Украине общие рамки переговоров;

– это орган, который и будет вести переговоры, на конференции ЕС представляет Украине общие рамки переговоров; открытие первого из шести переговорных кластеров "Фундаментальные вопросы", касающиеся основ Евросоюза.

Оптимистический прогноз, на который рассчитывает Украина, предполагает открытие первых глав или первой главы в начале 2025 года. Как объясняли в Кабинете министров Украины, создание Межправительственной конференции Украина – ЕС знаменует формальное начало переговоров о вступлении. А далее начнутся детальные технические переговоры по десяткам разных глав будущего соглашения. Именно это соглашение будет означать принятие Украины в ЕС.

Несмотря на то, что Украина очень быстро прошла этап получения статуса кандидата в члены ЕС, предполагается, что сама процедура вступления в блок будет стандартной. Она и предусматривает выполнение условий, разделенных на кластеры с принятием выводов относительно выполнения каждого раздела.

В отличие от членства в НАТО, где главным условием вступления является согласие всех участников, для получения членства в ЕС нужно пройти масштабные изменения. От налогов и качества услуг до защиты прав человека – все должно соответствовать стандартам и нормам Евросоюза.

Ответственность за выполнение "заданий" от ЕС разделена между разными украинскими ведомствами. Например, Министерство финансов определено ответственным за четыре переговорных раздела из 35: налогообложение, таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения. Также будут рассматриваться вопросы агросектора, но еще нескоро – в кластере №5, сообщили в Минагропроде Украины.

Насколько быстро удастся выполнить все условия по 33 переговорным разделам – вопрос открытый. Опыт других стран показывает, что весь механизм вступления занимает не менее 5-8 лет, но часть пути Украина уже прошла. Формально осталось три шага:

заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС;

ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Ранее Украина выполнила большую часть условий сохранения статуса кандидата в ЕС и перехода к следующему шагу в процессе вступления в Союз – собственно, переговорам о членстве. Среди условий были, в частности, продление судебной реформы, реформа КСУ, реализация антиолигархического законодательства, назначение руководителя САП и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. Уже существует специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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