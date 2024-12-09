Украинцев не пропускали через границу с одной из стран-соседок: что произошло и какая теперь ситуация

На границе Украины с Молдовой в первой половине дня 9 декабря были приостановлены все пропускные операции. Причина – технические неисправности базы данных таможни Молдовы. Из-за этого было остановлено оформление как людей, так и транспорта. Однако к 16:45 проблему устранили, пропуск на границе возобновился.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины. "Пропускные операции на границе с Молдовой полностью восстановлены. Оформление граждан и транспортных средств производится в штатном режиме после устранения технической неисправности базы данных таможенной службы Республики Молдова", – говорится в сообщении.

Ранее об остановке всех операций на пунктах пропуска сообщали в Госпогранслужбе. Там сразу предупреждали, что проблема временная.

Технические неполадки затронули пропускные пункты во всех трех областях Украины, граничащих с Молдовой. Это:

Черновицкая;

Одесская;

Винницкая.

"В пунктах пропуска на границе с Молдовой, в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей, временно остановлено оформление лиц и транспорта из-за технических неисправностей базы данных таможни Молдовы. Просим учесть эту информацию во время планирования поездок в этом направлении", – говорилось в сообщении.

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Ранее же на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причина – аварийное состояние конструкции моста через реку Тиса и ремонтные работы на нем. Как рассказали в Госпогранслужбе:

Осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.

Ожидается, что в таком режиме пункт пропуска будет работать в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Движение пешеходов на пункте пропуска останавливаться не будет.

"Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, польские фермеры, блокировавшие границу с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. До того времени они надеются получить ответ на свои требования от местного министра сельского хозяйства – в частности, относительно противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Если ответ сочтут неудовлетворительным, организаторы блокады угрожают не только возобновить ее, но и расширить.

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