Польские фермеры угрожают масштабной блокадой на границе с Украиной: названа дата возможного возобновления протестов

Польские фермеры блокировавшие границу с Украиной в пункте пропуска "Медика – Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. До того времени они надеются получить ответ на свои требования от местного министра сельского хозяйства – в частности, противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. При этом если ответ сочтут неудовлетворительным, организаторы блокады угрожают не только возобновить ее, но и масштабировать.

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Об этом сообщает tokfm.pl. Отмечается: фермеры опасаются, что отсутствие реакции на соглашение приведет к бесконтрольному притоку сельхозпродукции в Польшу из стран, входящих в организацию Меркосур – экономический союз государств в Южной Америке, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия, а также, как ассоциированные члены, Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор.

В свою очередь, отмечается, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отреагировал на требования фермеров. Он заявил, что вверенное ему ведомство вместе с Министерством развития готовит "совместную негативную позицию по соглашению ЕС-Меркосур".

"Фермеры также вышли на улицы из-за сельскохозяйственного налога. Секерский сообщил, что договоренности с фермерами были изменены и все средства, предназначенные для возврата одного из платежей всем фермерам, были переведены на оплату предыдущих уплат налога для тех, кто понес убытки", – рассказали аналитики.

Фермеры угрожают масштабировать блокаду

В то же время, отмечается, один из организаторов протестов на границе – Роман Кондров – заявил, что если министр Секерский не выполнит свои обещания, акция возобновится. Причем, утверждает он, на этот раз блокада будет масштабная и затронет всю восточную границу Польши.

"Мы даем министру время, и если ничего не получится, обязательно снова поедем к границе. И это будет массовый протест, протесты будут вдоль всей восточной границы", – сказал Кондров.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября прошлого года по апрель этого. Главное требование протестующих – ограничения импорта сельхозпродукции из Украины и, в частности, уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина ранее выразила мнение, что причиной протестов польских фермеров на границе с Украиной является внутриполитическая ситуация в самой Польше. В частности, стартовавшая подготовка к президентским выборам.

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