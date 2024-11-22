Украинцам усложнили пересечение границы со страной ЕС: где частично закроют пункт пропуска

На границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причина – аварийное состояние конструкции моста через реку Тиса и ремонтные работы на нем.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили:

Осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.

Ожидается, что в таком режиме пункт пропуска будет работать в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Движение пешеходов на пункте пропуска останавливаться не будет.

"Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу", – говорится в сообщении.

Польские фермеры угрожают перекрыть границу с Украиной

В то же время, польские фермеры могут начать снова протестовать на границе с Украиной. Ожидается, что акция стартует 23 ноября в 9:00 перед пунктом пропуска "Медика – Шегини". Как рассказали в Государственной таможенной службе Украины (ГТС):

ограничения движения будут касаться грузовых транспортных средств;

автобусы и легковые авто протестующие намерены пропускать в оба направления без изменений.

При этом подчеркивается: по информации польских таможенников, протестующие хотят полностью заблокировать движение грузовиков весом более 3,5 т на выезд с Украины. На въезд же они намерены пропускать всего по 1 машине в час.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украину через границу с Польшей пытались незаконно ввезти банковские серебряники известных монетных дворов – в частности, Камеруна и Новой Зеландии. Общая стоимость контрабандных монет превысила 1 млн грн.

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