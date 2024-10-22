Великобритания предоставит Украине кредит на военное оборудование: "отдавать" будет Россия

Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 2,93 млрд долларов) на военное оборудование. Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.

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Об этом сообщили в британском правительстве. Там отметили: эти средства являются вкладом Великобритании в программу кредитной помощи Украине от G7, в рамках которой 50 млрд долларов от стран "Большой семерки" будут предоставлены Украине на:

военные;

бюджетные;

нужды по восстановлению.

"Украина получит дополнительное финансирование на закупку необходимого военного оборудования для защиты от вторжения России. Правительство выделит Украине еще 2,26 млрд фунтов стерлингов. Кредит будет погашен за счет чрезвычайных доходов от иммобилизации российских государственных активов (за счет прибыли от арестованных в странах Запада активов России. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: кредит предназначен "для бюджетной поддержки военных расходов Украины". В частности, для инвестирования в "ключевое оборудование для сопротивления России":

средства ПВО;

артиллерию и пр.

"Наша поддержка Украины в ее борьбе за свободу от путинской агрессии непоколебима и будет продолжаться до тех пор, пока это потребуется. Предоставление кредита отвечает национальным интересам Великобритании, потому что линия фронта нашей обороны – защиты нашей демократии и общих ценностей – находится в украинских окопах. Безопасная и надежная Украина – это безопасное и надежное Соединенное Королевство", – прокомментировали предоставление кредита в британском правительстве.

В целом же, отметили там, Великобритания направила в Украину около 400 единиц различной техники. При этом, по словам министра обороны Джона Хили, будет предоставлено еще 650 легких многоцелевых ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украину придет очередной транш помощи от Евросоюза на общую сумму в 50 млрд евро – в рамках рассчитанной на 2024-2027 года программы Ukraine Facility. Впрочем, точной даты осуществления транша пока нет. Как и неизвестен его размер.

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