Украина получит от ЕС деньги по программе на 50 млрд евро: назван срок

До конца 2024 года в Украину придет очередной транш помощи от Евросоюза на общую сумму в 50 млрд евро – в рамках рассчитанной на 2024-2027 года программы Ukraine Facility. Впрочем, точной даты осуществления транша пока нет. Как и неизвестен его размер.

Видео дня

О том же, что транш будет проведен до конца 2024 года сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен после окончания заседания Европейского совета. Она отметила: по этому вопросу наблюдается "хороший прогресс".

"У нас есть план, который включает важные реформы для пути вступления (Украины в ЕС. – Ред.). И он поддерживается 50 млрд евро, которые выделяются на основании достижений в реформах. Мы видим значительный прогресс и благодаря этому уже выделили около 12 млрд евро. И ожидаем, что следующий транш будет выделен до конца года", – сказала фон дер Ляен.

При этом она подчеркнула: в рамках подготовки ко вступлению в ЕС Украина сделала "огромный шаг вперед". В настоящее же время, отметила она, продолжается "двусторонний процесс скрининга (анализ адаптации законодательства Украины на соответствие права Европейского Союза. – Ред.)".

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, согласно которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий. Деньги будут выделяться в виде как кредитов, так и безвозвратных грантов.

Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд. евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут содержать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах. Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 глав.

Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются следующие сферы:

госуправление и управление государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет выполнять задуманное, ЕС будет переводить транш помощи. Если нет – финансирование не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволил ЕС изменить режим санкций против России. Это привело к тому, что участие США в предоставлении Украине кредита в 50 млрд долларов от G7 фактически заблокировано. Ранее же власти Венгрии заявляли, что вопрос продления санкций против России должен быть решен после выборов в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!