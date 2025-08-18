В украинских обменниках переписали курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских обменниках вырос курс доллара – однако минимально. В полдень понедельника, 18 августа, они определили его в средние 40,98/41,53 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы, 15 августа.

Видео дня

Произошли изменения и в банках – однако в сторону снижения. Там стоимость наличной американской валюты выставили на среднем уровне 41,14/41,63. Это:

На 4 коп. ниже в покупке.

На 2 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают доллар по 41,54-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,54 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,54 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают они ее по 40,95- 41,12 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 41,12 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках готовятся к новому курсу

В то же время в украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (18-24 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в банках. По прогнозу, в них курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,4-41,8 грн.

"В конце августа ситуация на валютном рынке вряд ли обрадует тех, кто жаждет сенсаций. Как и раньше, курс доллара будет стабильным: аграрные компании будут реализовывать излишек долларов "под жатву", что автоматически снизит давление на спрос", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальную замену курсообразующей валюты с доллара на евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!