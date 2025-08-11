Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли "менять деньги" после того, как курс отвяжут от доллара

В ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. В частности, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет – даже несмотря на потенциальное изменение курсообразующей валюты с доллара на евро. Впрочем, в МВФ отмечают: присоединение к ЕС означает переход на евро. А потому Украине придётся привести свое законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Видео дня

"Просто адаптируйте свою правовую систему. И будьте частью клуба", – отметил исполнительный директор МВФ Витас Василяускас, передает NV.

При этом он подчеркнул: введение евро является юридическим обязательством. Хотя исключения из этого правила все же есть.

Они, в частности, распространяются на страны, которые получили юридическую клаузулу (особое условие) при вступлении в ЕС. Таковой, например, является Дания.

Что о переходе на евро говорят в НБУ

В свою очередь, заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук ранее рассказал Forbes, что в ближайшие 10-15 лет Украина сможет только оценивать готовность к переходу на евро. И понять "насколько это нужно".

"Многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричны в этом. Хотя при вступлении в ЕС они берут на себя обязательство перейти на евро в определенной перспективе", – отметил он.

Впрочем, подчеркнул Николайчук, в определенный момент Украина будет вынуждена сменить курсообразующую валюту – с доллара на евро. Причины:

Потенциальное вступление в ЕС предполагает ведение учета основных показателей внешнего сектора именно в евро.

Речь, в частности, о резервах, платежном балансе и т.д.

Связи Украины со странами еврозоны "должны продолжать существенно усиливаться".

Впрочем, признал замглавы НБУ, в настоящее время этот вопрос находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать изменения курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!