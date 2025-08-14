Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 14 августа они определили его курс в средние 41,23/41,78 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. выше в покупке и на 8 коп. в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,64-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они его по 41,1-41,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,24 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее прогнозировал, что до конца текущей рабочей недели (15 августа) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,1 до 41,85 грн. В обменниках же, по его словам, стоимость валюты будет составлять от 41,2 до 41,75 грн.

В полдень же 14 августа там определили курс в средние 40,97/41,59 грн (покупка/продажа). Это:

На 6 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

Соответствует прогнозу лишь в продаже. Впрочем, нельзя исключать, что в ближайшие дни курс в покупке также может зайти в ожидаемую рамку.

Сколько долларов обменивают украинцы

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

Соответственно, сами суммы небольшие – от 100 до 300 долларов за раз. При этом, отмечается, 500 долларов и больше украинцы обменивают значительно реже.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

