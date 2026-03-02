В украинских обменниках "отказались" от старого курса: по какому курсу принимают доллар 2 марта

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 2 марта они определили его курс в средние 42,5/43,4 грн (покупка/продажа), что на 25 коп. ниже в покупке, но на 5 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 27 февраля.

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 42,98/43,41 грн (покупка/продажа). Это на 2 коп. ниже в покупке и на 1 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,4-43,5 грн. Так:

ПриватБанк – 43,4 грн;

Таскомбанк – 43,5 грн;

Укрсиббанк – 43,48 грн;

Райффайзен Банк – 43,4 грн;

Юнекс Банк – 43,43 грн;

Сенс Банк – 43,45 грн;

ПУМБ – 43,5 грн;

Прокредит Банк – 43,4 грн;

абанк – 43,5 грн.

Покупают же они ее по 42,8-43,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,8 грн;

Таскомбанк – 43 грн;

Укрсиббанк – 42,9 грн;

Райффайзен Банк – 43,05 грн;

Юнекс Банк – 42,85 грн;

Сенс Банк – 43,1 грн;

ПУМБ – 42,9 грн;

Прокредит Банк – 42,8 грн;

абанк – 42,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 8 марта) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже;

в обменниках – рост в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Начало марта для валютного рынка ознаменуется относительным равновесием. Ожидаемый ориентир – доллар около 43 грн, однако этот показатель не являются жестким пределом и текущие котировки могут его пересекать. Ведущую роль в стабилизации рынка и дальше будет играть Национальный банк, страхующий валютную динамику от резких колебаний", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

