Банки откажутся от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться после 1 марта

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (заканчивается 8 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Вечером же 1 марта там покупали доллар в среднем по 43 грн, а продавали по 43,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках –42,5-43,5 грн. Вечером же 1 марта в обменниках:

покупали валюту в среднем по 42 грн;

продавали – по 43,3 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Начало марта для валютного рынка ознаменуется относительным равновесием. Ожидаемый ориентир – доллар около 43 грн, однако этот показатель не являются жестким пределом и текущие котировки могут его пересекать. Ведущую роль в стабилизации рынка и дальше будет играть Национальный банк, страхующий валютную динамику от резких колебаний", – рассказал Лесовой.

Одним же из ключевых факторов, который, по ожиданиям, сможет обеспечить валютную стабильность, является макроэкономический фон. В частности, объяснил Лесовой:

Самый сложный зимний период позади.

Это, по его словам, создает условия для постепенного возобновления активности бизнеса.

Ожидается, что рост потребительских цен в марте останется умеренным.

Это не сформирует "риска ценового шока".

"Сезонный фактор также играет немаловажную роль. Во время налогового периода бизнес активнее продает валюту, естественным путем выравнивающую баланс между спросом и предложением. Это снижает дополнительное давление на курс и упрощает задачу регулятора по поддержанию равновесия", – рассказал банкир.

Вместе с тем, отметил он, дополнительным сопротивлением стабильности остаются международные резервы. Ведь, объясняется, их объем позволяет НБУ:

действовать гибко;

проводить точечные валютные интервенции в масштабах, необходимых для поддержания курсовой стабильности.

"Ожидается, что амплитуда колебаний курса снизится. Текущие изменения могут быть разнонаправленными, но они без резкого характера. Рынок постепенно входит в фазу относительного покоя, а режим "управляемой гибкости" дополнительно сдерживает возможные скачки", – резюмировал банкир.

