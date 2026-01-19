Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать сбережения

В экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь 50% сбережений. Остальное же рекомендуется инвестировать в гривневые инструменты, вроде военных облигаций.

Видео дня

Дело в том, объяснил OBOZ.UA координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, что военные облигации – высоколиквидные. А кроме того, полностью гарантируются государством.

"Лучше всего – это диверсифицировать. Можно, условно, 50% хранить в гривневых инструментах – высоколиквидных, которые полностью гарантируются государством, вроде военных облигаций. А вторую часть – доллар плюс евро, 50 на 50, например. Но не прятать их под подушкой, а вложить в валютные депозиты", – советует эксперт.

В свою очередь, эксперты крупного финансового маркетплейса призвали украинцев обращать внимание на курсы, которые банки выставляют для разных способов покупки валюты. Ведь в одних случаях можно приобрести меньше, в частности, долларов, чем в других.

"Например, в случае покупки на карту курс банка может составлять 42,55 грн/доллар. А в отделении того же банка, где открыта карта, – 42,5 грн/доллар", – объяснили специалисты.

В то же время, подчеркивается, для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

"Также обращайте внимание на отсутствие скрытых комиссий при обмене, а главное – качество и подлинность купюр. Не менее важно позаботиться о безопасных способе и месте хранения, ведь риски физической потери – наиболее острые для наличных сбережений", – советуют специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ФГВФЛ, на 1 декабря общая сумма вкладов физических лиц в украинских банках составила 1,552 трлн грн. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,021 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!