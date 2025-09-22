В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
За выходные в украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара. В утром понедельника 22 сентября они определили его в средние 40,77/41,4 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в продаже, но на 6 коп. выше в покупке, чем было вечером пятницы 19 августа.
Произошли изменения и в банках. Там курс наличной валюты выставили на среднем уровне 41,05/41,55 грн (покупка/продажа). Это:
- на 2 коп. выше в покупке;
- на 5 кол. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,56-41,7 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,58 грн;
- Прокредит Банк – 41,58 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Таскомбанк – 41,65 грн;
- Абанк – 41,6 грн;
- Райффайзен Банк – 41,56 грн.
Покупают же они ее по 40,9-41,2 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,98 грн;
- Прокредит Банк – 41,05 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 грн;
- Таскомбанк – 40,9 грн;
- Абанк – 41 грн;
- Райффайзен Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В Украине готовятся заметно менять курс доллара
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (22-28 сентября) в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По его прогнозу, стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.
В банках же ожидается рост курса в покупке при снижении в продаже. Прогнозируется, что в них стоимость валюты будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,5 грн.
"Вряд ли мы заметим какие-то существенные курсовые сдвиги, курс доллара будет колебаться в пределах летних трендов. А следовательно, не стоит ожидать каких-то изменений", – пояснил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.
