В обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (22-28 сентября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. Вечером же 18 сентября ее покупали там в среднем по 40,82 грн, а продавали по 41,35 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках же ожидается рост наличного курса в покупке. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,5 грн.

Вечером же 18 сентября там покупали доллар в среднем по 41 грн. А продавали – по 41,5 грн.

"На следующей неделе вряд ли мы заметим какие-то существенные курсовые сдвиги, курс доллара будет колебаться в пределах летних трендов, а следовательно, не стоит ожидать каких-то изменений", – пояснил банкир.

При этом он подчеркнул: в настоящее время на рынке действует режим "управляемой гибкости". Что, по его словам, является предохранителем для стремительных курсовых изменений, – ведь Нацбанк:

Следит за настроениями рынка.

Готов в любой момент вмешаться – чтобы решить все возможные риски для курсовой стабильности.

"Следовательно, ситуация на рынке будет контролируемой. Что воплотится в незначительных курсовых изменениях без выхода за пределы условно допустимых и длительных коридоров стоимости валют", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

