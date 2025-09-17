Будет ли стремительный обвал гривни осенью: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара

Осень 2025 года Украина начала с вполне приемлемым курсом доллара – который не дотягивает и до 42 грн. Так, по состоянию на 17 сентября официальный определен в 41,18 грн. А вечером 16 сентября в банках наличный курс выставляли на среднем уровне 40,95/41,45 грн (покупка/продажа); в обменниках – 40,84/41,31 грн (покупка/продажа).

OBOZ.UA разбирался, какого курса украинцам следует ожидать в течение всей осени, что на него будет влиять и следует ли ожидать обвала гривни. А также возможно ли будет заработать на курсовых колебаниях.

Что будет происходить на валютном рынке Украины осенью

Эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

Главной же причиной этого, отметил в разговоре с OBOZ.UA специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, является "желание Нацбанка держать курс".

"Курс доллара к гривне осенью будет стабильным. Он будет на том уровне, на котором находится сейчас, ведь единственный фактор влияния на курс – это желание Нацбанка его держать", – рассказал он.

И ресурсы для этого у регулятора есть. Как пояснил OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, возможность держать курс на текущем уровне НБУ обеспечивает значительный объем золотовалютных резервов (ЗВР), который сейчас оценивается в более чем 40 млрд долларов.

"Фактически мы находимся на максимуме наших ЗВР за всю новейшую экономическую историю Украины. Они сейчас перекрывают около 6 месяцев нашего импорта, что вдвое выше необходимого норматива. Поэтому я бы сказал, что Национальный банк может чувствовать себя относительно безопасно", – отметил он.

Нацбанк борется с инфляцией

Причиной же, по которой Нацбанк прибегает к удерживанию курса, по словам экспертов, является желание регулятора не допустить инфляционного скачка. Поскольку, отмечает Устенко:

"Чем слабее гривня, тем выше может быть уровень инфляции".

Соответственно, Нацбанк не мотивирован ослаблять нацвалюту.

Об этом же говорит и Фурса. По его словам, именно "борьба с инфляцией вынуждает Нацбанк держать курс".

Риски все же есть

С другой стороны, отметил Устенко, риски для гривни все же есть. И заключаются они прежде всего в высоком торговом дефиците, что создает давление на национальную валюту.

Впрочем, уверяет он, пока что ситуация не выглядит угрожающей. И это фактически является следствием поддержки Украины международными партнерами, помощь которых и позволила НБУ сформировать большие ЗВР.

"ЗВР пополняются за счет наших партнеров. Средства, которые мы получаем от них, заходят в страну в виде твердой валюты и зачисляются на счета Национального банка. И даже когда эта валюта используется, впоследствии ее часть выкупается обратно. Поэтому, имея относительную уверенность в том, что средства от партнеров продолжат заходить, я бы сказал, что ситуация более-менее контролируемая", – пояснил он.

Курс будет двигаться – но "с разрешения" НБУ

В свою очередь, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий в разговоре с OBOZ.UA отметил: несмотря на общую стабильность, движения курса не избежать. Но происходить это движение будет в контролируемых НБУ рамках.

Дело в том, объяснил он, что валютные интервенции Нацбанка направлены на покрытие дефицита внешней торговли. А вот "спекулятивный спрос на валюту, как правило, интервенциями не покрывается".

"А потому Нацбанк дает возможность курсу доллара двигаться в определенном коридоре. Соответственно, одним из факторов, которые будут определять курс, будет спекулятивный спрос на доллар. Но пока очень трудно сказать, каким именно он будет", – констатировал Паращий.

Война, переговоры и МВФ

Будут влиять на общую ситуацию и другие факторы. Однако, по словам Устенко, они будут отражаться не столько на валютном рынке, как на ситуации в стране в целом.

"Например, остается неопределенным источник финансирования дефицита государственного бюджета на следующий год. Не до конца понятны объемы финансовой поддержки. Висит в воздухе вопрос, скажем, сотрудничества с Международным валютным фондом. Окончательный объем урожаев, возможная активизация военных действий. Все это может влиять на ситуацию в краткосрочной перспективе, но это больше будет выглядеть как шум", – перечисляет он.

Паращий же, в свою очередь, отдельно акцентирует на роли переговоров по окончанию войны. По его словам, "если там произойдет какой-то прорыв", это может положительно отразиться на курсе.

Впрочем, признает он, сейчас этот фактор является чисто теоретическим. Ведь "пока ничего не говорит о том, чтобы эти переговоры были успешными".

Есть ли угроза обвала гривни

В то же время, прогнозирует Паращий, осенью – а особенно ближе к концу года – спрос на валюту будет расти. А потому ожидается, что "будет происходить не очень сильное, но все-таки ослабление гривни".

Впрочем, угрозы обвала для валюты, по его словам, нет. Но полностью исключать возможности этого, по его словам, все же нельзя.

"Все зависит от ситуации даже не столько в экономике, как на поле боя. Но если не будет никаких шоков, относительной стабильности гривни, как по мне, ничего не будет угрожать", – ожидает эксперт.

Прогноз курса доллара в Украине осенью

Таким образом, уверяют эксперты, в течение осени курс доллара в Украине мало чем будет отличаться от текущего. В частности, Фурса ожидает, что официальный курс будет находиться возле того уровня, что и сейчас.

Такого же мнения придерживается и Устенко, отмечая, что в течение "ближайших недель или даже ближайшего месяца" не исключены колебания на 10-20 копеек.

Что касается наличного курса, то, по словам Паращия, он будет находиться в пределах 42-43 грн.

Пребывание наличного курса на уровне выше официального ожидает и Устенко. По его словам, одним из факторов, который будет влиять на это, станет теневой сектор экономики, "требующий для своего обслуживания наличие кеша", который может быть получен "прежде всего не в банковском секторе".

"Чем больше тень, тем больше будет отклонение наличного курса от банковского. И поскольку сейчас около трети экономики находится в тени, то, конечно же, это может влиять на курс", – констатировал он.

Стоит ли скупать доллары

Вместе с тем, рассказал OBOZ.UA директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев, несмотря на то, что покупка валюты, особенно незначительных сумм, многими украинцами воспринимается как "спасение денег от обесценивания", на самом деле это скорее психологический фактор, чем сугубо практический. Поэтому, по его словам, самым выгодным инструментом для инвестирования являются гривневые депозиты.

"Ставки по гривневым депозитам до сих пор остаются самыми высокими начиная с 2023 года. Ведь они позволяют не только защитить сбережения от умеренного обесценивания, но и получить небольшую прибыль", – пояснил он.

Удастся ли заработать на колебаниях курса

В то же время, считает Фурса, скупать валюту с целью заработать на ее перепродаже в будущем сейчас смысла нет. Ведь даже в случае колебаний через некоторое время курс вернется на стартовый уровень, "а вы только пострадаете от инфляции".

"Поэтому если у вас есть деньги, то покупайте военные облигации и получайте 16% годовых. Де-факто это 16% годовых в долларах получается – потому что курс гривни к доллару стабилен", – посоветовал он.

Подобного мнения придерживается и Паращий. Он подчеркивает: спекуляции на валютном рынке – это большой риск.

"Покупать валюту, чтобы иметь какой-то сбалансированный валютный портфель, наверное, можно. Но рассчитывать заработать на покупке доллара – это очень рискованно", – констатирует эксперт.