В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

В украинских банках заметно снизили курс наличного доллара. В полдень 22 августа они выставили его на среднем уровне 41/41,52 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и 8 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,37-41,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

А-Банк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,58 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,07 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Таскомбанк – 40,9 грн;

А-Банк – 41 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Существенные изменения курса зафиксированы и в обменниках. Там стоимость доллара определили в средние 40,9/41,43 грн (покупка/продажа). Это:

на 40 коп. ниже в покупке;

на 17 коп. в продаже.

Что будет с долларом с понедельника

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на следующей неделе (25-31 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках ожидается в пределах 41,4-41,8 грн. Таким образом, и там, и там прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Рынок остается стабильным и достаточно уравновешенным. Спрос и предложение доллара будут находиться в балансе, что почти гарантирует курсовую статику", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар.

