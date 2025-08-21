В украинских обменниках готовятся к новому курсу: что будет с долларом через несколько дней

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (25-31 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. Вечером же 21 августа ее покупали в среднем по 40,93 грн, а продавали по 41,47 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-41,8 грн.

Вечером же 21 августа там покупали доллар в среднем по 41,05 грн. А продавали – по 41,6 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, в частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках, 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Рынок остается стабильным и достаточно уравновешенным. Спрос и предложение доллара будут находиться в балансе, что почти гарантирует курсовую статику", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, pавершение лета не станет "триггером" для валютного рынка. В частности:

С одной стороны, курс доллара будет стабильным и прогнозируемым.

"Действует эффективный режим управляемой гибкости, который обеспечивает минимальные курсовые изменения и дает ощущение защищенности рынка в условиях войны", – объяснил Лесовой.

С другой, снижение потребительских цен, "цементирует курс гривнии".

А это, по словам банкира, повышает интерес украинцев к гривневым инструментам сохранения и сбережения средств. В частности, к депозитам и ОВГЗ.

"Именно поэтому мы ожидаем, что в последние дни августа основные колебания официального курса доллара будут проходить в уже привычном промежутке 41,4-41,8 грн. То есть доллар не перешагнет за отметку 42 грн – стартовый курс 2025 года", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар.

