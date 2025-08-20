В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: к чему готовиться

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозам экспертной среды, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар, тогда как на 21 августа Нацбанк обновил курс до 41,38 грн/доллар.

О возможном росте рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан. При этом она отметила: прогноз не является "фиксированным" – допускается, что к концу года курс валюты будет ниже заявленного.

Дело в том, объяснила Билан, что "у Национального банка больше возможностей маневрировать и больше возможностей удерживать курс более или менее стабильным". Соответственно, отметила она, до конца года существенных изменений по доллару может и не произойти.

"Прогноз на конец этого года – 43,5 грн/доллар. Но может быть и ниже", – говорится в сообщении.

В целом же, признала Билан, прогнозирование курса доллара является сложной задачей, похожей на угадывание. Ведь все зависит от действий НБУ, который стремится "вернуть инфляцию к цели и там ее удерживать".

"А валютный курс является инструментом достижения инфляционной цели. ... То есть мы пытаемся угадать, что сделает Центральный банк, потому что валютный рынок остается под его контролем", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

