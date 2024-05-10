В украинских банках отказались от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские банки заметно изменили курс наличного доллара. Утром 10 мая они выставили его на среднем уровне 39,4/39,92 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 12 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 39,9-40 грн. Так:

ПриватБанк – 39,95 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Сенс Банк – 40 грн;

Универсал Банк – 39,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,95 грн.

Покупают же они ее по 38,85-39,5 грн. В частности:

Приватбанк – 39,35 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Смысл Банк – 39,5 грн;

Универсал Банк – 38,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,4 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс в обменниках

Подорожал доллар и в обменниках. Утром 10 мая те выставили его курс на среднем уровне 39,6/40 грн (покупка/продажа), что:

на 26 коп. выше в покупке, чем днем ранее;

на 7 коп. в продаже.

Банки и обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара

В то же время, на следующей неделе в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, 13-19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Общая ситуация на валютном рынке в течение следующей недели будет мало чем отличаться от предыдущих 7 дней. Главным образом все будет зависеть от тактики регулятора, получившего больше "свободы" в действиях на рынке", – сказал банкир.

Он пояснил: по прогнозам регулятор ожидаемо будет реализовывать дальнейшую либерализацию рынка. Что потенциально может "усложнить" прогнозы в ежедневном формате – ведь:

"роль соотношения спроса и предложения станет главной";

при росте спроса НБУ будет быстро реагировать, увеличивая объемы валютных интервенций.

"В то же время основные показатели рынка в еженедельном формате вряд ли существенно изменятся. Они будут соответствовать правилам игры, которые сформировались после введения режима управляемой гибкости", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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