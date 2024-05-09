Обменники готовятся ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам уже через несколько дней

На следующей неделе в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, 13-19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Вечером же 9 мая банки выставили курс на среднем уровне 39,35/39,84 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,6/39,93 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продаж будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

При этом разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн. В обменниках – 0,3-0,5 грн.

Разница курсов продаж в банках ожидается на уровне 0,1-0,2 грн грн. А в обменниках – 0,3-0,5 грн.

"Общая ситуация на валютном рынке в течение следующей недели будет мало чем отличаться от предыдущих 7 дней. Главным образом все будет зависеть от тактики регулятора, получившего больше "свободы" в действиях на рынке", – сказал банкир.

Он пояснил: по прогнозам регулятор ожидаемо будет реализовывать дальнейшую либерализацию рынка. Что потенциально может "усложнить" прогнозы в ежедневном формате – ведь:

"роль соотношения спроса и предложения станет главной";

при росте спроса НБУ будет быстро реагировать, увеличивая объемы валютных интервенций.

"В то же время основные показатели рынка в еженедельном формате вряд ли существенно изменятся. Они будут соответствовать правилам игры, которые сформировались после введения режима управляемой гибкости", – резюмировал Лесовой.

Что будет дальше

В свою очередь, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: за январь-апрель девальвация гривни составила 5,8%. Что соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 в около 10%.

"Учитывая определенность внешнего финансирования до конца 2024 года, значительный объем международных резервов, продолжение относительно жесткой монетарной политики и последовательную политику НБУ по валютной либерализации, ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет контролироваться", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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