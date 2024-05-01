Доступные кредиты в Украине переводят на новые правила: что изменилось

Правительство Украины утвердило изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%", сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен и ограничив размер маржи банков, способствуя таким образом высвобождению 3 млрд гривен, которые будут направлены на кредитование бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины. Решение было утверждено на заседании правительства 30 апреля 2024 года.

Отмечается, что изменения касаются предоставления финансовой государственной поддержки предприятиям в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Нововведения предполагают снижение максимальной суммы кредитования для оборотного капитала и сохранение лимитов для инвестиционных целей, в частности, для предприятий перерабатывающей промышленности, которые остаются на уровне 150 млн. гривен.

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бигун, в условиях постепенного уменьшения учетной ставки Нацбанка правительство модернизирует программу "5-7-9%", переориентируя государственную поддержку на инвестиционное кредитование, которое является одним из ключевых направлений политики "Сделано в Украине".

Одновременно правительство установило ограничения на размер маржи банков, работающих с заемщиками в рамках программы. Это будет способствовать высвобождению финансовых ресурсов и перенаправлению на кредитование бизнеса.

"Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть на кредитование бизнеса, расширяющего свое производство ", – резюмировала Бигун.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5% – уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое ослабление монетарной политики не приведет к ощутимому понижению ставок по депозитам, проценты могут упасть, но гривневые вклады останутся выгодными для населения.

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