В Украине появился план восстановления из 400 пунктов: Кабмин принял решение

Правительство Украины утвердило План приоритетных действий на 2025 год, содержащий почти 400 шагов, в том числе для реализации программы Ukraine Facility, предусматривающей финансовую поддержку от Европейского Союза ( ЕС ). Выполнение всех условий программы позволит привлечь гранты, кредиты и инвестиции для экономического восстановления и развития страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Документ включает меры по преодолению последствий войны, восстановлению критической инфраструктуры, поддержке бизнеса, развитию правовой системы, реформам в финансовой и налоговой сферах.

Восстановление страны после войны

Одно из ключевых направлений Плана – меры по преодолению последствий войны. Приоритетной задачей является восстановление экономики, инфраструктуры и поддержка пострадавших от боевых действий граждан. Государство будет сосредоточено на строительстве и восстановлении поврежденного жилья, больниц, школ, дорог, мостов и других критических объектов.

Также предусмотрено создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц, предоставления им социальной помощи, жилья и содействия в трудоустройстве. Малый и средний бизнес будут получать поддержку посредством программ кредитования, грантов и инвестиций для быстрого возобновления производства и создания новых рабочих мест.

Евроинтеграция и исполнение международных обязательств

Украина продолжает движение в направлении членства в ЕС, и этот процесс требует выполнения ряда важных реформ. План предусматривает введение рекомендаций Европейской комиссии, адаптацию украинского законодательства к нормам Евросоюза, борьбу с коррупцией, реформу правосудия и модернизацию государственного управления.

Также важным аспектом является учет отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС. Выполнение этих требований станет ключевым фактором в процессе получения полноправного членства в Европейском Союзе.

Сотрудничество с МВФ

Правительство продолжает реализацию реформ в рамках программ сотрудничества с Международным валютным фондом, направленных на укрепление финансовой системы страны, повышение прозрачности государственных финансов и обеспечение макроэкономической стабильности. Среди ключевых мер в этой сфере – внедрение реформ в налоговой и таможенной службах, усовершенствование системы управления государственными финансами, борьба с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.

Программа Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине финансовой помощи от Европейского Союза в виде грантов, кредитов и инвестиционных программ для экономического развития и восстановления инфраструктуры. План содержит конкретные шаги по выполнению условий этой программы, в частности, проведение структурных реформ, повышение эффективности государственного управления, модернизацию экономического сектора и развитие приоритетных отраслей.

Присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)

Украина продолжает интеграцию в международные экономические структуры, в частности, в OECD. Это предполагает внедрение европейских стандартов в сфере государственного управления, борьбу с коррупцией, создание прозрачной экономической системы и внедрение эффективных механизмов регулирования финансового сектора.

Ожидается, что присоединение к OECD является стратегическим шагом для Украины, который позволит усилить международное сотрудничество, привлечь больше инвестиций и внедрить передовые экономические практики. План также включает меры, направленные на поддержание стабильного экономического роста, социального благосостояния и экологической безопасности.

Приоритетными направлениями есть развитие альтернативной энергетики, улучшение социальной защиты граждан, повышение уровня медицинских и образовательных услуг. Государство также будет работать над созданием эффективной системы управления природными ресурсами, защитой окружающей среды и развитием программ энергоэффективности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, размер которого может составить 700 миллиардов евро. Ожидается, что проект будет официально представлен после выборов в Германии, запланированных на 23 февраля.

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