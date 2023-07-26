В Украине переписали курс доллара 26 июля: сколько стоит валюта в банках

В Украине наличный курс доллара по состоянию на 26 июля составляет 37,32/37,44 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость американской валюты на покупку выросла на 12 копеек, на продажу – на 14 копеек.

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Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Наибольший курс на покупку среди крупных финучреждений установили Райффайзен Банк и Укрэксимбанк – 36,90 грн/$. Наименьший курс определил Универсал Банк – 36,10 грн/$.

В свою очередь, на продажу наибольшую стоимость доллара опубликовал Креди Агриколь Банк – 37,80 грн/$. При этом наименьшую – OTP Bank – 37,25 грн/$.

Каким будет курс доллара на этой неделе?

В Украине в период текущей недели (с 24 по 30 июля) на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная ситуация – "состояние равновесия", прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "качать" валютный рынок в ту или иную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, фиксированный курс доллара в Украине может быть отменен до окончания войны – однако для этого требуется выполнение ряда условий. До этого же о возвращении к гибкому курсу речь не может идти.