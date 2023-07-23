Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе: озвучен прогноз

В Украине в период следующей недели (с 24 по 30 июля) на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная "ситуация – состояние равновесия". Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "шатнуть" валютный рынок в ту или иную сторону.

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Об этом рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка, в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, на последнюю неделю июля сформировалась достаточно положительная экономическая конъюнктура, свидетельствующая о дальнейшей стабильности на валютном рынке:

определен вектор НБУ на постепенную либерализацию валютного рынка (это возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют);

рекордные международные "запасы" в размере 39 млрд $;

анонсировано снижение учетной ставки НБУ как минимум на 1-2% (с 25% до 24-23%), а к концу года учетная ставка может снизиться до 20%.

Кроме того, специалист отметил, что курсовая стабильность существенно отразилась на инфляционной динамике. Так, с начала года инфляция не превысила 4,6%, а в годовом исчислении она составит 12,8% (почти на 2,5% меньше, чем прогнозировалось в мае).

"Таким образом, в конце июля "курсовой штиль" никого не удивит: пределы допустимых курсовых колебаний останутся постоянными, это 36,7-37,3 грн/$ и 41-42 грн/€. При этом текущие изменения курса будут находиться в пределах 0,1-0,3 грн., – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 23 июля наличный курс доллара составляет 37,15/37,20 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, 22 июля стоимость американской валюты не изменилась.