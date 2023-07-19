НБУ готовится к отмене фиксированного курса доллара: когда это может произойти

Фиксированный курс доллара в Украине могут отменить до окончания войны – однако для этого нужно выполнение ряда условий. До того же времени о возврате к гибкому курсу речь идти не может.

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Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук, передает Укринформ. Он отметил: все условия уже были озвучены публично – в стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию.

В частности, отметил Николайчук, речь идет об управляемой ситуации на валютном рынке. А также:

достаточном объеме международных резервов;

смягчении ряда ограничений, которые позволят "минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка";

устойчивом снижении инфляции;

эффективности монетарных инструментов НБУ "для обеспечения привлекательности гривневых активов".

"В последние месяцы имеем существенный прогресс по всем этим направлениям. Ситуация выравнивается и есть надежда, что окончания войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", – сказал Николайчук.

При этом он подчеркнул: изменение режима курсообразования "не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке". В частности:

"повышение гибкости будет происходить очень постепенно";

НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями.

В свою очередь, финансовый аналитик ICU Михаил Демкив ожидает прогнозирует, что возврат к плавающему курсу произойдет не раньше начала 2024 года. При этом он так же признает: изменение курсовой политики не будет одномоментным.

"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова каждый день будут обнародовать курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все ограничения, которые еще существуют, но постепенно он будет колебаться в обе стороны", – отметил Демкив.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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