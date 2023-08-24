В списке "Артек" и мать Кадырова: США в День Независимости Украины расширили санкции против РФ

США расширили санкции против России. В новый пакет попали лица и компании, причастные к похищению украинских детей, среди них оказался детский центр "Артек" в оккупированном Крыму. Также под санкции попала мать Рамзана Кадырова Аймани и Фонд Ахмата Кадырова.

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Об этом говорится в сообщении Минфина США. Среди подсанкционных физлиц также оказались:

уполномоченные по правам ребенка Калужской, Ростовской, Белгородской областей Ирина Агеева, Ирина Черкасова и Галина Пятых;

Калужской, Ростовской, Белгородской областей Ирина Агеева, Ирина Черкасова и Галина Пятых; омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

начальник штаба Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения " Юнармия " Владимир Коваленко;

" Владимир Коваленко; так называемый "министр образования и науки" в подконтрольных России районах Запорожской области в Украине Елена Шапурова.

Этот пакет санкций в День Независимости Украины также анонсировал президент США Джо Байден. "Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", – заявил Байден.

Лица и компании из нового санкционного пакет теперь внесены в список OFAC – SDN. На его фигурантов распространяется ряд ограничений:

замораживаются все активы, находящиеся в юрисдикции США, а также активы любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями и лицами, попавшими под действие санкций;

гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Блокирующие санкции распространяются на любые действия в отношении имущества и долей в имуществе компаний, включенных в список, включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением. Санкции также распространяются на сделки с имуществом и долями в имуществе компаний, которые принадлежат лицам, включенным в санкционный список:

на 50% или более;

принадлежат им прямо или косвенно;

они владеют ими индивидуально или совместно с другими лицами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания также расширила санкции против России. В список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму, а также 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей.

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