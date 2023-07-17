Британия ввела санкции против лагеря "Артек" за похищение украинских детей

Великобритания расширила санкции против России. В список персональных санкций внесено еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Видео дня

Об этом говорится в документе, обнародованном Управлением по реализации финансовых санкций Казначейства. Так, среди фигурантов нового санкционного списка оказались:

министр просвещения Сергей Кравцов (отмечается, что он поддерживал программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей);

(отмечается, что он поддерживал программу правительства России по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей); министр культуры Ольга Любимова (поддерживала действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины);

пропагандист Антон Красовский (оказывал поддержку и содействие военным действиям России в Украине, подстрекал к насилию против украинцев и поддерживал политику искоренения украинской идентичности; например, Красовский в эфире заявлял, что украинских детей нужно "топить и жечь");

(оказывал поддержку и содействие военным действиям России в Украине, подстрекал к насилию против украинцев и поддерживал политику искоренения украинской идентичности; например, Красовский в эфире заявлял, что украинских детей нужно "топить и жечь"); уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова (сыграла важную роль в программе РФ по депортации детей, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности);

губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Адыгеи Мурат Кумпилов ;

и глава Адыгеи ; "руководитель" оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Также были аргументированы санкции против "Артека". Отмечается, что детский центр непосредственно участвовал в дестабилизации Украины путем:

участия и поддержки программы правительства России по принудительной депортации и "перевоспитанию" украинских детей;

осуществления деятельности в качестве аффилированного с правительством России юрлица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты заманивают в крымский лагерь "Артек" детей из разных стран мира, которых хотят использовать как живой щит. Кроме того, захватчики пытаются создать впечатление о легитимности оккупации Крыма.

По словам главы комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринаса Кащюнаса, в "Артек" в 2023 году приглашаются дети 12-13 лет – победители международных конкурсов из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!