В России возмутились, что их активы используют для помощи Украине: обвинили ЕС в "разрушении международной правовой системы"

Один из соратников российского диктатора Владимира Путина и глава российского банка ВТБ Андрей Костин заявил пропагандистам, что ЕС "разрушает международную правовую систему". Разрушением правовой системы россиянин назвал не оккупационную войну РФ против Украины, а использование доходов от арестованных российских активов в ЕС на помощь Украине.

Видео дня

Видео, в котором Костин обвиняет ЕС, распространило российское пропагандистское издание RT. "Ну это воровство...Понимаете, они сейчас используют проценты. Ну проценты же такие же деньги, как владельца, как и основной долг. Разницы никакой. Вот мы хорошо это знаем, как банкиры... Это абсолютный грабеж и воровство. Оно просто неприкрытое, и оно еще аукнется для них, потому что это разрушает вообще какую-то международную правовую системуили основу для такого рода вещей. Это очень опасная вещь играть в такие игры. Ты начнешь против одного, завтра кто-то против тебя", - сказал Костин.

При этом российский банкир открыто поддерживает агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий, военные преступления РФ против Украины. "Неприкрытой кражей" он считает арест российских активов, который состоялся именно из-за нарушения международного права.

Сколько российских активов заморожено

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в форме ценных бумаг и наличных, были арестованы странами "Большой семерки", ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

Большинство средств было заморожено через бельгийский клиринговый центр Euroclear, в прошлом году он получил около 4,4 миллиарда евро прибыли. Эти предложения будут обсуждаться лидерами ЕС во время их встречи в Брюсселе в конце этой недели.

Часть прибыли останется в центральных депозитариях ценных бумаг, которые хранят резервы для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и налог на прибыль также будут вычитаться из доходов до их перечисления. По некоторым оценкам, это оставит около 3 миллиардов евро чистой прибыли в год.

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделали совместное заявление, предупредив, что почти 200 млрд евро суверенных российских активов, которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения, не будут разморожены до прекращения российской агрессии и возмещения убытков. До тех пор Европа планирует оказывать давление на режим диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) уже получила 13,6 млрд долларов. Это транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA, американские эксперты предлагают Украине механизм "репарационного займа", который позволит государству получить 300 млрд долларов под залог репараций от России. Ожидается, что это решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков Запада.

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