В ЕС готовы обсудить размораживание путинских миллиардов: какое требование крупнейших стран Европы

Почти 200 млрд евро суверенных российских активов, замороженных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, не должны быть разморожены до прекращения российской агрессии и возмещения ущерба. До этого Европа планирует оказывать давление на режим диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

Видео дня

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, опубликованном на сайте МИД Испании. "Мы вновь подтверждаем, что активы России должны оставаться заблокированными до тех пор, пока она не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб", – говорится в заявлении.

Главы МИД ведущих европейских стран подчеркнули свою приверженность оказанию дальнейшего давления на страну-агрессора "с использованием всех доступных инструментов включая принятие новых санкций". Таким образом Европа преследует две цели:

помешать продолжению войны;

обеспечить Украине наилучшую позицию для обеспечения справедливого и прочного мира.

"Мы также твердо намерены добиваться полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие правонарушения, совершенные в рамках агрессии России против Украины. Прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом", – отмечается в заявлении.

Главы МИД подчеркнули, что Украина демонстрирует приверженность миру и согласна на полное прекращение огня без предварительных условий, однако Россия продолжает боевые действия, обстреливает украинские города и наносит удары по инфраструктуре.

"Теперь Россия должна показать, что серьезно настроена прекратить войну. Мы призываем Россию прекратить свою тактику проволочек и ответить взаимностью, согласившись без промедления на немедленное безусловное прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать, как это сделала Украина", – призвали министры.

На своей странице в соцсети X Кая Каллас выступила с отдельным заявлением. "Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна. Мир должен быть справедливым и прочным. Вместе с нашими партнерами мы остаемся приверженными политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины", – заверила глава евродипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, американские эксперты предлагают Украине механизм "репарационного займа", который позволит государству получить 300 млрд долларов под залог репараций от России. Ожидается, что это решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков для Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!