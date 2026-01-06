Как долго считается действующим заключение ВВК о непригодности и от чего это зависит: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанные активно интересуются сроками действия решений военно-врачебных комиссий (ВВК). Они имеют разные сроки действия в зависимости от установленной категории годности.

Видео дня

В частности, решение ВВК о непригодности к военной службе предусматривает отдельный порядок и особые условия. Подробнее об этом рассказали юристы на портале "Юристи.UA".

К специалистам за консультацией обратился гражданин, которого районная военно-врачебная комиссия признала непригодным к военной службе. Он отметил, что заключение, переданное в штатную ВВК, до сих пор не вернулось с ее резолюцией, и поинтересовался, остается ли документ действующим после полутора лет с момента его выдачи.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, отметил, что сроки действия решений ВВК зависят от вида принятого заключения.

"Относительно срока действия решения ВВК, то только выводы о пригодности действительны в течение 12 месяцев, вывод о непригодности бессрочный", – пояснил он.

Куда обращаться военнообязанному

Что касается дальнейших действий военнообязанного, то по этому вопросу ему следует обратиться в штатную военно-врачебную комиссию.

"Вам нужно обратиться в штатную ВВК и спросить на каком этапе утверждения находится Ваше свидетельство о болезни", – отметил Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян добавил, что гражданину "уже давно нужно было это сделать, поскольку полтора года довольно долгий срок даже для штатной ВВК".

Напомним, отныне выводы ВВК автоматически будут передаваться в реестр "Оберіг". В то же время данные о пригодности или непригодности к службе, а также дату прохождения ВВК отображаются в приложении Резерв+.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

