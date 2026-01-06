Говорил, что 'Путин молодец': в Украину не пустили итальянца, который восхвалял Россию

В Украину не впустили гражданина Италии по имени Рокко, который восхвалял страну-агрессора Россию и ее диктатора Владимира Путина. Инцидент произошел во время пересечения границы на Закарпатье.

Об этом в собственных соцсетях сообщила украинка Дарья, которая оказалась с итальянцем и его женой в одном автобусе. Публикации девушки в Threads набрали более миллиона просмотров.

По словам Дарьи Мельниченко, она вместе с итальянцем и его женой, тоже украинкой, ехала автобусом из Италии в Украину через пункт пропуска "Чоп (Тиса) – Захонь". Пока длилась остановка, Рокко начал расспрашивать девушку о поездке, а затем критиковал Украину, заявив взамен, что уважает российского диктатора Путина.

"Остановились все на 10 минут. Я в наушниках, говорю по работе на итальянском языке. Он ко мне подходит и начинает говорить. Спрашивает, куда я еду и еще много вопросов. Я, конечно, держу дистанцию и отвечаю нейтрально. И тут он начинает мне рассказывать, какая плохая у нас страна, какой у нас плохой президент, и что он уважает Путина, и какой он молодец", – рассказала в заметке Дарья.

Впоследствии, по словам украинки, пограничники провели беседу с итальянцем и его женой. Дарья также отметила, что ей рассказали об отказе в пропуске мужа в Украину.

"Ее и его повели на допрос старший смены",– написала девушка. "Пишу заявление. Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", – добавила она впоследствии.

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук в комментарии СМИ заявила, что пограничная служба не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. По ее словам, по состоянию на 13:00 окончательного решения по иностранцу еще не приняли.

