Абсолютная конфискация российских активов: американские эксперты нашли способ передать Украине все замороженные миллиарды

Американские эксперты предлагают Украине механизм " репарационного займа ", который позволит государству получить $300 млрд под залог репараций от России. Ожидается, что это решение позволит конфисковать замороженные российские активы без юридических рисков для Запада.

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Об этом профильные специалисты American Enterprise Institute высказались в письме для Financial Times. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада заморозили активы Центрального банка РФ на сумму около $300 млрд.

Однако конфискация этих средств и полная передача Украине по-прежнему остается сложным вопросом, поскольку европейские страны опасаются возможных юридических и экономических последствий. В то же время, американские эксперты предложили способ, как законно передать эти средства Украине, используя механизм так называемого "репарационного займа".

Основной аргумент противников прямой конфискации состоит в том, что такой шаг может противоречить международному праву, подорвать доверие к западной финансовой системе и спровоцировать соответствующие меры со стороны других стран, в частности, Китая или арабских государств, сохраняющих значительные резервы в европейских банках.

В настоящее время международное сообщество уже приняло решение использовать проценты от российских активов для помощи Украине. В рамках механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) эти доходы стали обеспечением для кредита в $50 млрд, что направляется на поддержку украинского бюджета. Но эта сумма – лишь часть того, что Украина могла бы получить.

Что предлагают американские эксперты

СпециалистыAmerican Enterprise Institute предложил механизм репарационного займа, который позволит конфисковать все $300 млрд без риска юридических осложнений для Запада. Вот как это работает:

кредит под залог репараций: Украина получает $300 млрд кредита от международных финансовых институций или группы стран, сохраняющих российские активы. Гарантией выплаты этого кредита становится право Украины требовать репарации от России;

юридическое закрепление долга России: Международная Компенсационная комиссия (аналог комиссии, определявшей иракские репарации Кувейта) оценивает ущерб от российской агрессии и закрепляет обязательства РФ выплатить репарации;

Международная Компенсационная комиссия (аналог комиссии, определявшей иракские репарации Кувейта) оценивает ущерб от российской агрессии и закрепляет обязательства РФ выплатить репарации; механизм взыскания долга: если Россия откажется платить эти репарации, кредиторы смогут требовать компенсации, используя залог, это предоставит им юридическое право конфисковать замороженные российские активы как погашение долга.

Эта модель, по словам экспертов, основывается на двух важных международно-правовых принципах. А именно:

агрессор обязан возместить ущерб , нанесенный войной;

, нанесенный войной; активы должника могут быть конфискованы для покрытия его финансовых обязательств.

Таким образом, юридический механизм не предусматривает прямой конфискации активов, что уменьшает риски для европейских стран и в то же время позволяет Украине получить средства для восстановления. Ранее западные страны неоднократно аргументировали, что конфискация российских активов чревата стабильностью международной финансовой системы. Однако эта инициатива обходит все юридические препятствия и создает прецедент для аналогичных случаев в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, по неофициальным данным, ЕС больше не обсуждает полную конфискацию замороженных активов РФ. Сообщается, что против такой инициативы выступил ряд стран блока.

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