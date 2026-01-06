6 января 1939 года в Киеве в семье Лобановских родился мальчик – назвали его Валерием.

С детства он мечтал стать шофером. Очень любил игрушечные автомобили – мог часами с ними возиться. Родители считали, что сын выберет со временем техническую специальность, станет инженером. Но вскоре интерес Валерия к автомобилям прошел.

Уже в 13 лет у него сформировались главные жизненные принципы и черты характера: настойчивость, стойкость духа, умение достигать поставленной цели.

В 11 лет он увлекся футболом, все у него получалось. Записался с ровесниками в ДЮСШ. Затем футбольное образование продолжил в столичной Футбольной школе молодежи, многие выпускники которой выступали в "Динамо". Валерий твердо решил, что его дальнейшая жизнь будет связана с футболом.

В его планах было и получение высшего образования. Поступил Лобановский в КПИ, который успешно закончил. Способного нападающего команды ФШМ пригласили в "Динамо".

Один сезон он успешно играл в дублирующем составе. 29 мая 1959 года Валерий дебютировал в основном составе в матче чемпионата СССР против московского ЦСКА. 17 октября 1961 года Лобановский вместе со своими партнерами по команде – Макаровым, Каневским, Войновым, Бибой, Базилевичем, Турянчиком, Сучковым, Сабо, Ануфриенко, Трояновским, Серебряниковым, Кольцовым, Щербаковым – стал чемпионом СССР. Это была первая "золотая осень" "Динамо". Привел динамовцев к этому триумфу Вячеслав Соловьев.

В 1960 году Лобановский стал серебряным призером чемпионата СССР, в 1964-м – обладателем Кубка. Семь матчей провел динамовец в составе олимпийской сборной страны, два – в первой.

Завершив карьеру в "Динамо" и сыграв за "бело-синих" 144 матча, Лобановский пару сезонов провел в "Шахтере" и "Черноморце". В общей сложности в чемпионатах СССР нападающий сыграл 258 матчей и забил 71 мяч.

В 1968 году, не из-за травм, Валерий Лобановский завершил карьеру игрока и решил заняться тренерской работой, которая со временем принесла ему славу. Работу тренером он начал в "Днепре" (1968-1972), вывел команду в высшую лигу. В итоге его успехи были замечены, и 34-летнего Лобановского пригласили возглавить его родной клуб – "Динамо".

Напомню о его блестящих тренерских достижениях. Валерий Лобановский – заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины. Обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги". По версии УЕФА входит в пятерку лучших тренеров Европы всех времен, по версии ФИФА – в мировую десятку.

Возглавляя "Динамо", его подопечные 8 раз выиграли чемпионат СССР, 6 раз – национальный кубок, 2 раза – Кубок сезона. "Динамо" Лобановского – двукратный обладатель Кубка Кубков (1975, 1986), Суперкубка Европы (1975). В 1999-м "Динамо" играло в полуфинале Лиги чемпионов. Три подопечных Лобановского стали обладателями "Золотого мяча" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А Алексей Михаличенко стал чемпионом Олимпиады-1988. Работая главным тренером сборной СССР, его команда завоевала "бронзу" Олимпиады-1976 в Монреале, серебряные медали чемпионата Европы-1988. В чемпионате Украины "Динамо" под его руководством 5 раз выиграло золотые медали и 3 раза – Кубок страны.

6 января Валерию Васильевичу Лобановскому исполнилось бы 87 лет. Этот футбольный мир выдающийся тренер покинул 13 мая 2002 года – в 20:35 в больнице города Запорожье перестало биться его неутомимое футбольное сердце. Прожил он 63 года 4 месяца 7 дней.

Говорят, Бог живет на небесах, но один Бог, Бог футбольный, жил на земле. Много лет Валерий Васильевич Лобановский верой и правдой служил футболу. Утверждают, что для тех, кто покинул эту землю, главное, чтобы о них помнили. Мы помним и долго будем помнить вас, Валерий Васильевич Лобановский.