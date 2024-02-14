"Будут стоять, пока не поедут наши": украинские перевозчики объявили зеркальную блокаду на границе с Польшей

Украинские автоперевозчики объявили о намерении провести акцию протеста в ответ на забастовку польских фермеров, которые устроили блокаду границы с Украиной. Протестующие планируют с 15 января частично перекрыть границу Украины для польских перевозчиков.

Об этом рассказал руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко "Суспільному". Речь идет о блокировании движения для поляков на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

По словам Коценко, начало акции запланировано на 9:00. Участники протеста будут находится на территории Украины, возле украинского таможенного пункта.

"Они (польские перевозчики. – Ред.) будут здесь с нами стоять на своих машинах до тех пор, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – заявил Коценко.

По сути, длительность украинского протеста будет зависеть от ситуации с польской стороны. Коценко при этом подчеркивает: проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будет блокирован.

Поляки готовят тотальную блокаду

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

13 февраля польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". Акция протеста возле этого КПП началась в середине дня после того, как утром протестующие фермеры уже перекрыли погранпереходы "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская". Таким образом, заблокировано шесть пунктов пропуска.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна во время акций протестов на границе. Расследование ведется сразу по двум статьям, а виновникам грозит до 5 лет тюрьмы.

При этом министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти, их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

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