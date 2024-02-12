Европа завозит втрое больше российского зерна, чем украинского: эксперт рассказал о причинах польской блокады

На данный момент втрое больше российского зерна идет на европейский рынок, чем украинского. При этом европейских фермеров не волнуют поставки из РФ, протесты ведутся только против продукции из Украины. Что подтверждает политическую подоплеку блокады границы Польши и Украины.

Об этом рассказал Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) во время брифинга. Завоз в страну таких объемов зерна из страны-террористки России подтвердили в украинском посольстве в Польше.

"Сейчас официально посольство Украины в Польше подтвердило, что в три раза больше российского зерна идет на европейский рынок, чем украинского. Втрое больше. Это касается зерна, которое идет как в Европейский Союз (ЕС) транзитом, так и в Польшу. Почему вопрос именно об украинском зерне, я думаю, что этот вопрос чисто политический. И если неглубоко копнуть, мы увидим экономический фронт, который сегодня в очередной раз развернулся", – сказал Балин.

Он добавил, что аграрии многих стран сейчас озабочены тем, что для Украины продолжают определенные льготы.

"И мы имеем досадные случаи, когда выгружают груз во Франции, в Испании, и его сжигают. Много таких вопросов возникает. Мы помним, что три недели назад была аналогичная ситуация в Румынии на границе.

Когда в принципе никаких вопросов не было к украинским перевозчикам и аграриям напрямую, вопросы были больше к власти Румынии и ЕС. Но стояли наши грузовики. Потому ситуация непростая. Действительно, аграрии озабочены. Они понимают, что Украина в случае вступления в ЕС – это серьезный конкурент", – подытожил Балин.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры расширили масштаб блокировки украинской границы. За забастовкой с дискриминационными для Украины требованиями и уничтожением зерна стоят пророссийские силы, которые представляют политики из маргинальной партии "Конфедерация".

При этом после инцидента с незаконной разгрузкой фур и порчей зерна польская таможня перестала выпускать фуры с таким грузом.

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