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Скандал с зерном на границе: польский министр извинился за фермеров и обвинил украинцев в "эмоциональности"

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
4 минуты
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Секерский считает, что фермеры пошли на 'жесть отчаяния', а не потакают интересам РФ

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти и их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

Об этом говорится в официальном заявлении Секерского, опубликованном на сайте правительства Польши. "От имени польских фермеров приношу извинения за такой акт отчаяния и прошу вас с пониманием отнестись к их крайне тяжелому положению", – говорится в заявлении.

При этом Секерский считает, что представители Украины также были не правы. "Не сдержались и представители украинской власти. Слишком жесткими были формы заявлений заместителя министра экономики (Тараса Качки. – Ред.), а ранее мэра Львова (Андрея Садового. – Ред.). Другие украинские политики также были слишком эмоциональны", – заявил глава польского правительства.

Он заверил, что выступает за диалог и прямые переговоры "как лучшую форму решения сложных проблем". Секерский отметил, что уже проводятся технические консультации с Министерством агарной политики Украины.

"Хотим определить условия торговли, которые ограничили бы приток товаров, подрывающих стабильность агропродовольственных рынков... Я понимаю возражения украинских властей по поводу сложностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью отдаю себе отчет в том, что торговля – это двусторонняя торговля, и мы также экспортируем в Украину. Мы должны помнить, что польские фермеры помогали Украине и до сих пор хотят помогать. Однако они хотели бы, чтобы этой помощью пользовался украинский бюджет, а не олигархи, которые имеют в своем распоряжении огромные площади для выращивания зерна и других видов сельскохозяйственной продукции", – отмечается в заявлении польского премьера.

Также польский политик добавил, что к решению спора придется привлекать Еврокомиссию. "Решение проблем лежит не только в польско-украинских отношениях, ведь за организацию и правила торговли на общеевропейском рынке отвечает Европейская комиссия", – резюмировал Секерский.

Какие заявление Качки и Садового возмутили Секерского

После того, как польские "активисты" напали на украинские фуры на границе, городской голова Львова назвал протестующих фермеров пророссийскими провокаторами. "Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков.... Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, – это как работать сапером", – заявлял Садовый, назвав произошедшее "низостью и позором".

Садовый про инцидент с зерном

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в свою очередь призвал поляков опомниться. По его мнению, если польская власть ничего не предпримет, ксенофобия и враждебность к украинцам в Польше буде только расти.

"Единственное, что теперь может спасти, – снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер (один из организаторов страйка Рафал Меклер) и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы... Мы на развилке – или бояться насилия, которое разрушает уже не польско-украинскую торговлю, а Люблинский треугольник, потому что уничтожили зерно, направлявшееся в Литву. Или, наконец, опомниться и говорить как взрослые", – заявил торгпред.

Заявление Тараса Качки после уничтожения зерна в Польше

Хоть обвинения в потакании России и возмутили Секерского, польские протесты на границе действительно имеют российский след. В частности, этот протест фермеров на границе, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

"Конфедерация" последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ. Партия, однако, не пользуется широкой поддержкой поляков. Союз с другими маргинальными политсилами позволил "Конфедерации" на прошлых выборах в польский парламент получить 17 из 460 мест в Сейме.

Сам Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами он рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Рафал Меклер радуется уничтожению украинского зерна

Также в Украине уже заявили, что умышленное уничтожение товаров не имеет ничего общего с мирными протестами – ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Речь идет о конкретных имущественных вопросах, а потому в решить проблему должны правоохранители, а виновные должны быть наказаны.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля в очередях на границе Украины и Польши стоят около 1250 грузовых средств. Польские фермеры блокируют 5 пунктов пропуска.

Забастовка началась 9 февраля и, согласно заявлениям организаторов, продлится как минимум 30 дней. Кроме того, следует учитывать, что забастовка польских перевозчиков также не окончена. Они объявили о приостановке протестов лишь до 1 марта.

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