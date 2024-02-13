Скандал с зерном на границе: польский министр извинился за фермеров и обвинил украинцев в "эмоциональности"

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти и их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

Об этом говорится в официальном заявлении Секерского, опубликованном на сайте правительства Польши. "От имени польских фермеров приношу извинения за такой акт отчаяния и прошу вас с пониманием отнестись к их крайне тяжелому положению", – говорится в заявлении.

При этом Секерский считает, что представители Украины также были не правы. "Не сдержались и представители украинской власти. Слишком жесткими были формы заявлений заместителя министра экономики (Тараса Качки. – Ред.), а ранее мэра Львова (Андрея Садового. – Ред.). Другие украинские политики также были слишком эмоциональны", – заявил глава польского правительства.

Он заверил, что выступает за диалог и прямые переговоры "как лучшую форму решения сложных проблем". Секерский отметил, что уже проводятся технические консультации с Министерством агарной политики Украины.

"Хотим определить условия торговли, которые ограничили бы приток товаров, подрывающих стабильность агропродовольственных рынков... Я понимаю возражения украинских властей по поводу сложностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью отдаю себе отчет в том, что торговля – это двусторонняя торговля, и мы также экспортируем в Украину. Мы должны помнить, что польские фермеры помогали Украине и до сих пор хотят помогать. Однако они хотели бы, чтобы этой помощью пользовался украинский бюджет, а не олигархи, которые имеют в своем распоряжении огромные площади для выращивания зерна и других видов сельскохозяйственной продукции", – отмечается в заявлении польского премьера.

Также польский политик добавил, что к решению спора придется привлекать Еврокомиссию. "Решение проблем лежит не только в польско-украинских отношениях, ведь за организацию и правила торговли на общеевропейском рынке отвечает Европейская комиссия", – резюмировал Секерский.

Какие заявление Качки и Садового возмутили Секерского

После того, как польские "активисты" напали на украинские фуры на границе, городской голова Львова назвал протестующих фермеров пророссийскими провокаторами. "Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков.... Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, – это как работать сапером", – заявлял Садовый, назвав произошедшее "низостью и позором".

Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в свою очередь призвал поляков опомниться. По его мнению, если польская власть ничего не предпримет, ксенофобия и враждебность к украинцам в Польше буде только расти.

"Единственное, что теперь может спасти, – снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер (один из организаторов страйка Рафал Меклер) и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы... Мы на развилке – или бояться насилия, которое разрушает уже не польско-украинскую торговлю, а Люблинский треугольник, потому что уничтожили зерно, направлявшееся в Литву. Или, наконец, опомниться и говорить как взрослые", – заявил торгпред.

Хоть обвинения в потакании России и возмутили Секерского, польские протесты на границе действительно имеют российский след. В частности, этот протест фермеров на границе, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

"Конфедерация" последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ. Партия, однако, не пользуется широкой поддержкой поляков. Союз с другими маргинальными политсилами позволил "Конфедерации" на прошлых выборах в польский парламент получить 17 из 460 мест в Сейме.

Сам Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами он рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Также в Украине уже заявили, что умышленное уничтожение товаров не имеет ничего общего с мирными протестами – ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Речь идет о конкретных имущественных вопросах, а потому в решить проблему должны правоохранители, а виновные должны быть наказаны.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля в очередях на границе Украины и Польши стоят около 1250 грузовых средств. Польские фермеры блокируют 5 пунктов пропуска.

Забастовка началась 9 февраля и, согласно заявлениям организаторов, продлится как минимум 30 дней. Кроме того, следует учитывать, что забастовка польских перевозчиков также не окончена. Они объявили о приостановке протестов лишь до 1 марта.

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