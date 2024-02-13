Могут сесть на 5 лет: против поляков, высыпавших украинское зерно на границе, возбуждено дело

Районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна во время акций протестов на границе. Расследование ведется по обвинениям в уничтожении имущества и нарушении таможенной безопасности, что может повлечь за собой лишение свободы сроком до 5 лет.

Об этом заявила PAP пресс-секретарь окружной прокуратуры Агнешка Кемпка. "Расследование начато по двум направлениям – уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности... Мы опрашиваем свидетелей, проверяем камеры видеонаблюдения и документацию трех (пострадавших. – Ред.) транспортных средств", – цитирует Business Insider.

Украинская сторона уже призывала польские власти не оставлять происшествие без расследования. Кроме того, посол Украины в Польше Василий Зварич обратился к польским властям и полиции с призывом "решительно отреагировать" на инцидент.

Кроме того, уничтожение зерна на польской границе осудили Минагрополитики и Министерство иностранных дел, которые призвали привлечь виновных к ответственности. "Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой хлебороб должен знать, сколько труда приходится вложить, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В Минагро подчеркнули, что такой протест уже не может считаться мирным. "Мы понимаем, когда польские фермеры отстаивают свои интересы цивилизованным способом. Но этот случай уничтожения украинской пшеницы не имеет ничего общего с мирными протестами ни с юридической, ни с моральной точки зрения", – заявили в Минагро.

Речь идет о скандале, который произошел 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск". Тогда протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт.

Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.

После инцидента полиция Хелма начала собирать материалы для расследования. Как рассказала комиссар Эва Чиж, правоохранители, в частности, опросили свидетелей и занялись установлением личностей тех, кто участвовал в скандальной акции.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 февраля поляки блокируют уже шесть пунктов пропуска на границе Украины. Акции протеста проводят фермеры, которые не хотят видеть украинскую агропродукцию на европейских рынках.

Кроме того, с 1 марта собственную забастовку могут возобновить польские автоперевозчики. К организации обоих протестов причастны пророссийские политические силы.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за порчу украинского зерна во время забастовки фермеров на границе. Однако часть вины за действия протестующих польский политик возложил на представителей украинской власти, их "слишком жесткие заявления" и "излишнюю эмоциональность", а намеренное уничтожение зерна назвал "актом отчаяния".

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