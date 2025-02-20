В обменниках Украины отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники существенно переписали курс доллара. В полдень 20 февраля они определили его в средние 41,49/41,91 грн (покупка/продажа). Это сразу на 33 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.
Изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,5/42,08 грн (покупка/продажа). Это:
- на 10 коп. выше в покупке;
- на 13 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,93-42,1. Так:
- ПриватБанк – 41,99 грн;
- ПУМБ – 42,1 грн;
- Райффайзен Банк – 41,93 грн;
- Сенс Банк – 42 грн;
- Укрсиббанк – 42 грн;
- Кредобанк – 42,04 грн;
- абанк – 42,1 грн;
- Таскомбанк – 42,1 грн.
Покупают же они доллары по 41,39-41,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,39 грн;
- ПУМБ – 41,5 грн;
- Райффайзен Банк – 41,4 грн;
- Сенс Банк – 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,45 грн;
- Кредобанк – 41,51 грн;
- абанк 41,5 грн;
- Таскомбанк – 41,55 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Стоит ли скупать доллары
В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что ныне в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.
Он объяснил: учитывая, что среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн (как прописано в госбюджете-2025), "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше". И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома в сейфе, либо даже положить ее в банк по 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.
"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опустится до 42,7 грн. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.
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