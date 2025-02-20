В обменниках Украины отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно переписали курс доллара. В полдень 20 февраля они определили его в средние 41,49/41,91 грн (покупка/продажа). Это сразу на 33 коп. выше в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменили курс наличной валюты и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,5/42,08 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. выше в покупке;

на 13 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,93-42,1. Так:

ПриватБанк – 41,99 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,93 грн;

Сенс Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Кредобанк – 42,04 грн;

абанк – 42,1 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн.

Покупают же они доллары по 41,39-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

абанк 41,5 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что ныне в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

Он объяснил: учитывая, что среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн (как прописано в госбюджете-2025), "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше". И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома в сейфе, либо даже положить ее в банк по 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опустится до 42,7 грн. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.

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