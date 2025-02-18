В Украине готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие недели

Украинские банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опуститься до 42,7 грн – на 1,14 грн по сравнению с текущим. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.

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В частности, рассказал OBOZ.UA директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, курс может вырасти на 42-42,5 грн/доллар. Однако только если Нацбанк продолжит свою жесткую монетарную политику, что "приведет к дополнительному существенному увеличению учетной ставки в марте".

"Наш прогноз курса на конец квартала остается неизменным – на уровне 42,7 грн/доллар. Что предусматривает постепенную девальвацию гривни в приемлемых пределах для потенциального уменьшения дисбалансов внешней торговли", – отметил банкир.

В свою очередь, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый считает, что в феврале возможны валютные колебания в пределах 1% от текущего уровня. Т.е., курс, по его словам, вырастет на около 40 коп.

При этом, подчеркнул банкир, ожидается небольшое отклонение нацбанковского курса от наличного. "Межбанковский курс продолжит диктовать политику ценообразования на наличном рынке: плюс 30-40 копеек к межбанковскому курсу", – сказал он.

В целом же, констатировал начальник центра рынка капиталов департамента корпоративного бизнеса Ukrsibbank BNP Paribas Group Александр Дуда, в Украине сейчас образовался значительный дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты. И хотя, по его словам, такая ситуация является традиционной, с началом полномасштабного вторжения тенденция существенно ухудшилась.

"Конечно, НБУ сглаживает резкие курсовые колебания благодаря валютным интервенциям. Однако вообще на текущий момент девальвационные ожидания превалируют над иными", – резюмировал он.

Курс доллара в Украине сегодня

В то же время, на 18 февраля НБУ обновил официальный курс доллара до 41,56 грн. Что на 7 коп. ниже, чем было днем ранее.

В свою очередь, банки в полдень 18 февраля определили курс наличного доллара в средние 41,33/41,93 грн (покупка/продажа). Что на 7 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,7-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,79 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Кредобанк – 41,78 грн;

абанк – 42 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 41,19-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,19 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Кредобанк – 41,31 грн;

абанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

Прокредит Банк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,24/41,63 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. ниже в покупке;

на 9 коп. в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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