Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе, считают в финансовом секторе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил: учитывая, что среднегодовой курс доллара следует ожидать на уровне 45 грн (как прописано в госбюджете-2025), "год будет заканчиваться на курсе 46 грн за доллар, возможно немного больше". И если перевести гривню в доллар и просто держать валюту дома в сейфе, либо даже положить ее в банк по 5% годовых, это обеспечит прибыль максимум 10%.

В то же время, подчеркнул Пендзин, ОВГЗ дают 16-17%. Причем чистыми – "они уже сразу легальны, белые, без налогообложения".

"Держание денег в ОВГЗ будет более выгодным, потому что вам валюта даст в лучшем случае 10% в пересчете на гривни, а ОВГЗ чистыми даст 16%. Поэтому совет для украинцев на 2025 года именно таков. Что будет в 2026-м году, на сегодняшний момент никто не знает", – резюмировал Пендзин.

В то же время, отметил он, паниковать из-за текущего роста курса доллара (с начала недели он вырос на 33 коп. – на 14 февраля НБУ определил его в 41,8 грн), не стоит. Ведь текущие колебания вписываются в общую стратегию НБУ относительно динамики валютного курса. Дело в том, что в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому стоит понимать, что движение стоимости валюты будет "привязано" к этому показателю.

"Когда в бюджете на 2025 год среднегодовой курс заложен в 45 грн за доллар, то, как бы это ни было неприятно, вы должны рассчитывать (текущий курс. – Ред.) примерно по такой динамике", – говорится в сообщении.

В то же время, напомнил Пендзин, Украина получает финансовую помощь от партнеров в долларах. А потому, по его словам, Министерству финансов выгодно, чтобы "на момент, когда оно продает часть этой валюты, курс был немного выше", ведь эти деньги идут на соцвыплаты, которые осуществляются в гривне.

"Тогда за свой условный доллар министерство получит больше гривни. Когда же пик выплат проходит, а они, как правило, приходятся с 10-го по 20-е число, тогда курс может немного укрепиться. ...И если внимательно посмотреть динамику по месяцам, то у нас примерно с 10-го по 20-е число, как правило, курс в пределах общего тренда слабее. После этого он укрепляется", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перехода Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты в ближайшее время не будет. При благоприятных обстоятельствах этого стоит ожидать не ранее чем через 3 года. В то же время об отказе от гривни речь не идет, а потому скупать евро, чтобы запастись валютой, смысла нет.

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