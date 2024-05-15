В НБУ определились с желаемым курсом доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Об этом рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса. Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

При этом Фурса подчеркнул: настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла. Особенно во время войны.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Официальный доллар пробьет важный уровень

В то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал банкир.

При этом он подчеркнул: хотя в планах НБУ и есть постепенная девальвация, ожидать резкого ослабления гривни не стоит. Особенно, учитывая солидные золотовалютные резервы регулятора.

"Не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать", – резюмировал банкир.

На 16 мая же НБУ определил официальный курс доллара на уровне 39,58 грн.Что сразу на 10 коп. ниже, действующего 15 числа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.

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