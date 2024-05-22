В Конгрессе США призвали Байдена 'принять быстро меры' по конфискации активов России

Двухпартийная группа членов Конгресса Соединенных Штатов призвала президента страны Джо Байдена начать имплементацию закона о конфискации замороженных российских активов в рамках санкций против РФ. Конгрессмены отметили, что Россия не демонстрирует признаков ослабления "военной кампании", поэтому для США пора "действовать решительно".

Об этом говорится в открытом письме конгрессменов из числа Украинской группы Конгресса. По словам сопредседателя указанной группы Марси Каптур, письмо подписано также председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом МакКолом, членом Комитета по международным отношениям Джимом Ришем, и председателем Бюджетного комитета Шелдоном Уайтхаусом.

Ранее в Государственном департаменте США заявили о намерении воспользоваться правом на конфискацию активов РФ. В настоящее время продолжается работа с партнерами из "Большой семерки" с целью направить изъятые средства на возмещение ущерба Украине, нанесенному российской агрессией, сказал представитель Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы ценим, что ваш Совет по вопросам нацбезопасности ведет переговоры, чтобы поощрить наших партнеров по G7 и Евросоюзу найти креативные механизмы использования российских суверенных средств, замороженных в их соответствующих юрисдикциях. Чтобы продемонстрировать России, что мы настроены серьезно, очень важно сделать шаги в направлении имплементации закона о конфискации активов РФ в поддержку Украины", – отметили законодатели.

Конгресс не только призвал Байдна "принять быстрые меры по имплементации закона REPO", но и проинформировать законодателей об этом.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Эстония первой в мире разрешила использовать замороженные санкциями активы граждан РФ для восстановления Украины. За принятие соответствующего закона проголосовали 65 депутатов, против – трое.

Ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер говорила, что для конфискации активов РФ необходимо коллективное решение всех заморозивших их в своих финучреждениях стран. Поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро, полагала она.

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