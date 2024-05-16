Одна из стран ЕС первой в мире приняла закон, разрешающий передать активы РФ Украине

Эстония приняла закон и первой в мире позволила использовать активы российских физических лиц, замороженных из-за санкций, для восстановления Украины. За принятие закона проголосовали 65, против – трое депутатов Рийгикога.

Об этом идет речь на сайте эстонского парламента. По словам Хендрика Йоханнеса Терраса, главы Конституционной комиссии, создание законодательного регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, которую решают несколько стран-союзников и международных организаций, и Эстония играет здесь пионерскую роль. "Россия является страной-агрессором, возмещение ущерба от войны не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия несет ответственность за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность", – сказал он.

По словам Терраса, для обеспечения ответственности для компенсации ущерба, нанесенного агрессивной войной в Украине, могут быть использованы активы, которые уже заморожены под международными санкциями и которыми их владельцы так или иначе не могут воспользоваться или распорядиться. "Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно вовлечены в совершение агрессии или способствуют ей", – сказал он и добавил, что Конституционная комиссия прошла более половины пути. Создание соответствующего регламента с разными сторонами, в том числе с иностранными экспертами, очень тщательно рассмотрено в течение года.

Инициированный Правительством Закон "О внесении изменений в Закон о международных санкциях и другие связанные с ним законы" (332 SE) создает внутригосударственный механизм обеспечения имущественной ответственности государства-агрессора за ущерб, причиненный серьезными нарушениями международного права. Поправка позволяет использовать замороженные под санкции активы физических лиц и компаний, способствовавших противоправным действиям России, как предоплату за ущерб, который Россия должна Украине.

Как писал OBOZ.UA, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Он потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

В Международном валютном фонде заявляли, что решения о конфискации российских активов должны быть приняты соответствующими органами в государствах, где они размещены. МВФ будет следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

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