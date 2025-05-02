Бельгийский депозитарий Euroclear готовится конфисковать около 3 миллиардов евро суверенные российские активы, которые были заморожены в рамках санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения. Средства планируют направить на компенсации западным инвесторам, понесшим потери после конфискации их активов в России.

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Об этом ссылаясь на документы и источники, знакомые с ситуацией, сообщило Reuters. Речь идет о части из примерно 10 миллиардов евро наличных, принадлежащих подсанкционным российским юридическим и физическим лицам, активы которых были заморожены в ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По информации источников, в марте компания получила разрешение от бельгийских властей на осуществление соответствующих выплат. Соответствующее уведомление было отправлено клиентам Euroclear 1 апреля, но официально об этом не сообщалось.

Это станет изменением в официальном подходе со стороны Запада, где до этого времени использовали только проценты от замороженных активов, которые направили в поддержку Украины. Власти страны-агрессорки этот шаг подвергли критике, в частности кремлевский диктатор Владимир Путин называл это "кражай".

Впрочем, основную часть, а именно более 200 млрд евро резервов Центрального банка РФ (из которых более 180 млрд евро хранится именно в Euroclear), остающихся иммобилизованными на территории ЕС, до сих пор не трогали. Это решение по выплатам связывают с давлением со стороны международных инвесторов, потерявших средства после того, как в 2023 году в РФ разрешили изымать западные активы на своей территории, но кто именно получит компенсации, пока неизвестно.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию в экспертной среде. "Арестовать российские активы и отдать их западным инвесторам было бы морально неприемлемым", – сказал эксперт по санкциям вашингтонского аналитического центра Peterson Institute for International Economics Джейкоб Киркегард.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделали совместное заявление, предупредив, что почти 200 млрд евро суверенных российских активов, которые были заморожены после замороженных российской агрессии и возмещения ущерба. До этого Европа планирует оказывать давление на режим диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

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