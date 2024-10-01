В банках покупают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта

Украинские банки незначительно переписали курс наличного доллара. В полдень 1 октября они определили его в средние 41,05/41,55 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. дешевле в покупке, но на 1 коп. дороже в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41,1 грн. Так:

Приватбанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,9 грн.

Продают же они ее по 41,44-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

Укрсиббанк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость доллара и в обменниках. В полдень 1 октября там выставили курс американской валюты на среднем уровне 41,3/41,62 грн (покупка/продажа). Что:

на 7 коп. дешевле в покупке;

на 4 коп. дороже в продаже, чем днем ранее.

Что будет с долларом в начале октября

В то же время, на текущей рабочей неделе (заканчивается 4 октября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Как рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, такая же ситуация ожидается и в обменниках. По его словам, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн.

"Текущая задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы получившие гривню клиенты не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и во многом по курсу", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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