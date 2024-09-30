Украинские банки готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать в октябре

На текущей рабочей неделе (заканчивается 4 октября) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7, тогда как вечером 30 сентября те покупают валюту в среднем по 41,06 грн, а продают по 41,53 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

Видео дня

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: такая же ситуация ожидается и в обменниках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,65 грн. Вечером же 16 сентября в обменных пунктах доллар стоит в среднем 41,36 грн в покупке и 41,58 грн в продаже.

"Эта неделя на валютном рынке Украины будет важной для долгосрочного формирования тренда по курсу", – сказал аналитик. По его словам, среди прочих, на ситуацию на валютном рынке будут влиять такие факторы:

1 октября сработает эффект первого дня нового отчетного периода.

"Клиенты и банки еще определяются с задачами и целями на новый месяц, а также подводят предварительные итоги предыдущего месяца и квартала. Это снижает активность на торгах в этот день. Но уже со 2-го числа межбанк войдет в свой нормальный ритм работы", – объяснил Козырев.

Готовность банков к ужесточению нормативов резервирования с 11 октября.

По его словам, банки – система инертная. А потому за один день перегруппировать свои ресурсы так, чтобы обеспечить большие объемы гривны на корреспондентском счете (открывается одним банком другому банку для осуществления межбанковских переводов) им не удастся. Причем "чем больше банк, тем больше времени ему понадобится на подобную перегруппировку".

Подготовка Украины к отопительному сезону.

Ожидается, что это существенно добавит спрос на валюту со стороны государственных и частных компаний, обеспечивающих этот процесс.

"Текущая задача Нацбанка и банков – сделать так, чтобы получившие гривню клиенты не начали ее "пускать" на валютный или потребительский рынок. То есть еще более актуальным становится вопрос привлекательности для клиентов гривневых вкладов: от этого будет зависеть дальнейшая картина по инфляции и во многом по курсу", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!