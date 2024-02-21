В банках не стали удерживать доллар: сколько стоит валюта на фоне рекордного курса НБУ
В украинских банках на фоне рекордного курса НБУ резко подорожал наличный доллар. Утром 21 февраля они покупают его в среднем по 38,3 грн, а продают по 38,8 грн. Это на 15 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.
В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,9-38,55 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,2 грн;
- Ощадбанк – 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 38,35 грн;
- Райффайзен Банк – 38,3 грн;
- Укргазбанк – 38,45 грн;
- ПУМБ – 38,3 грн;
- Сенс Банк – 38,55 грн;
- Укрсиббанк – 38,35 грн;
- Универсал Банк – 37,9 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,4 грн;
- OTP Bank – 38,25 грн.
Продают же они ее по 38,8-39 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,8 грн;
- Ощадбанк – 38,9 грн;
- Укрэксимбанк – 38,95 грн;
- Райффайзен Банк – 38,79 грн;
- Укргазбанк – 38,99 грн;
- ПУМБ – 38,8 грн;
- Сенс Банк – 38,95 грн;
- Укрсиббанк – 38,9 грн;
- Универсал Банк – 39 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,9 грн;
- OTP Bank – 38,85 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Какой курс в обменниках
Подорожал доллар и в обменниках – однако не так сильно, как в банках. Здесь его выставили на среднем уровне 38,65/38,78 грн (покупка/продажа), что:
- на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
- на 3 коп. – в продаже.
НБУ повысил курс до исторического уровня
Рост стоимости доллара в банках и обменниках произошел на фоне резкого увеличения Нацбанком официального курса – сразу на 20 коп. На 21 февраля регулятор определил его в 38,48 грн, что является рекордом в истории Украины. Таким образом:
- с начала месяца официальный курс доллара в Украине вырос на 92 коп.;
- а вот с начала года на 48 коп. – 1 января он составлял 38 грн.
Предыдущий же рекорд – 38,01 грн за доллар – продержался всего сутки. Он был установлен на 20 февраля.
Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Более того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.
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