В банках не стали удерживать доллар: сколько стоит валюта на фоне рекордного курса НБУ

В украинских банках на фоне рекордного курса НБУ резко подорожал наличный доллар. Утром 21 февраля они покупают его в среднем по 38,3 грн, а продают по 38,8 грн. Это на 15 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,9-38,55 грн. Так:

ПриватБанк – 38,2 грн;

Ощадбанк – 38,3 грн;

Укрэксимбанк – 38,35 грн;

Райффайзен Банк – 38,3 грн;

Укргазбанк – 38,45 грн;

ПУМБ – 38,3 грн;

Сенс Банк – 38,55 грн;

Укрсиббанк – 38,35 грн;

Универсал Банк – 37,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,4 грн;

OTP Bank – 38,25 грн.

Продают же они ее по 38,8-39 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

Райффайзен Банк – 38,79 грн;

Укргазбанк – 38,99 грн;

ПУМБ – 38,8 грн;

Сенс Банк – 38,95 грн;

Укрсиббанк – 38,9 грн;

Универсал Банк – 39 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,9 грн;

OTP Bank – 38,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Какой курс в обменниках

Подорожал доллар и в обменниках – однако не так сильно, как в банках. Здесь его выставили на среднем уровне 38,65/38,78 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 3 коп. – в продаже.

НБУ повысил курс до исторического уровня

Рост стоимости доллара в банках и обменниках произошел на фоне резкого увеличения Нацбанком официального курса – сразу на 20 коп. На 21 февраля регулятор определил его в 38,48 грн, что является рекордом в истории Украины. Таким образом:

с начала месяца официальный курс доллара в Украине вырос на 92 коп.;

а вот с начала года на 48 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Предыдущий же рекорд – 38,01 грн за доллар – продержался всего сутки. Он был установлен на 20 февраля.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Более того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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