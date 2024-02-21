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В банках не стали удерживать доллар: сколько стоит валюта на фоне рекордного курса НБУ

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
2,0 т.
В банках не стали удерживать доллар

В украинских банках на фоне рекордного курса НБУ резко подорожал наличный доллар. Утром 21 февраля они покупают его в среднем по 38,3 грн, а продают по 38,8 грн. Это на 15 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,9-38,55 грн. Так:

  • ПриватБанк – 38,2 грн;
  • Ощадбанк – 38,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,35 грн;
  • Райффайзен Банк – 38,3 грн;
  • Укргазбанк – 38,45 грн;
  • ПУМБ – 38,3 грн;
  • Сенс Банк – 38,55 грн;
  • Укрсиббанк – 38,35 грн;
  • Универсал Банк – 37,9 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,4 грн;
  • OTP Bank – 38,25 грн.

Продают же они ее по 38,8-39 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,8 грн;
  • Ощадбанк – 38,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,95 грн;
  • Райффайзен Банк – 38,79 грн;
  • Укргазбанк – 38,99 грн;
  • ПУМБ – 38,8 грн;
  • Сенс Банк – 38,95 грн;
  • Укрсиббанк – 38,9 грн;
  • Универсал Банк – 39 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 38,9 грн;
  • OTP Bank – 38,85 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Курс доллара в банках

Какой курс в обменниках

Подорожал доллар и в обменниках – однако не так сильно, как в банках. Здесь его выставили на среднем уровне 38,65/38,78 грн (покупка/продажа), что:

  • на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
  • на 3 коп. – в продаже.
Какой курс в обменниках

НБУ повысил курс до исторического уровня

Рост стоимости доллара в банках и обменниках произошел на фоне резкого увеличения Нацбанком официального курса – сразу на 20 коп. На 21 февраля регулятор определил его в 38,48 грн, что является рекордом в истории Украины. Таким образом:

  • с начала месяца официальный курс доллара в Украине вырос на 92 коп.;
  • а вот с начала года на 48 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Предыдущий же рекорд – 38,01 грн за доллар – продержался всего сутки. Он был установлен на 20 февраля.

Рост стоимости доллара в банках и обменниках произошел на фоне резкого увеличения Нацбанком официального курса

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

НБУ установил исторический официальный курс доллара

Более того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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