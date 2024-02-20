Нацбанк установил официальный курс доллара на историческом уровне – это новый рекорд

Национальный банк резко повысил официальный курс доллара в Украине – сразу на 20 коп. На 21 февраля регулятор определил его в 38,48 грн, что является рекордом в истории Украины. Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

О повышении сообщили в самом НБУ. Таким образом:

с начала месяца официальный курс доллара в Украине вырос на 92 коп.;

а вот с начала года на 48 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Предыдущий же рекорд – 38,01 грн за доллар – продержался всего сутки. Он был установлен на 20 февраля.

Что будет с долларом в банках и обменниках

Говорить со 100%-ной уверенностью, как на рекордный курс отреагируют банки и обменники, пока сложно. Однако, к примеру, 20 февраля на фоне предыдущего повышения Нацбанком официального курса доллара до исторического уровня американская валюта в них значительно подорожала.

Так, в полдень обменники покупали ее в среднем по 38,59 грн, что на 34 коп. дороже, чем днем ранее. А продавали в среднем по 38,75 грн – сразу на 40 коп. дороже. Вечером же курс составляет уже средние 38,6/38,72 грн (покупка/продажа) – т.е., вырос в покупке, но просел в продаже.

Значительные изменения произошли и в банках. Они выставили стоимость наличного доллара на среднем уровне 38,15/38,6 грн (покупка/продажа), т. е.:

на 25 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 20 коп. – в продаже.

Вечером же банки выставили курс на среднем уровне 38,15/38,65 грн (покупка/продажа). Т.е., повысили в продаже, но оставили на том же уровне в покупке.

Причин для паники нет

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Более того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

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